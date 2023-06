ACQUAPENDENTE - Toccante mattinata a Torre Alfina per ricordare la figura del giovane Fabio Camilletti, scomparso da alcuni anni. I responsabili dell’associazione Bersaglieri, la sindaca Alessandra Terrosi, l’assessore Glauco Clementucci ed il parroco Don Enrico Castauro hanno sottolineato come è importante ricordare la figura del Capo della Fanfare di Torre Alfina. Una incolmabile perdita per la grande Famiglia Bersaglieresca, un gravissimo lutto per una straordinaria Fanfara, privata del suo leader che ha saputo trasmettere entusiasmo e passione cremisi, nel solco della tradizione paterna. Tutti convinti comunque che rimarrà di Lui il grande, indelebile ricordo di un uomo, di un padre, di un bersagliere che ha onorato il Cappello piumato e l’associazione nazionale Bersaglieri. Un concerto tutto dedicato a Lui. Come sorta di commosso pensiero e saluto doloroso e forte di tutte le Fanfare. Per stare vicino almeno un giorno al il Maestro approdato in Paradiso. Una tromba ha suonato per Lui e per tutti il più’ struggente “Silenzio”