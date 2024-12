CIVITAVECCHIA – Nuovo smalto a una tradizione che rischiava di andare persa. Torna infatti domani il corteo di cavalieri per celebrare Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. La manifestazione, che vede il patrocinio della città di Civitavecchia attraverso l’ufficio Commercio dell’Assessore Dimitri Vitali, prevede una tre giorni di iniziative, partite già da oggi con il mercatino delle curiosità, con modernariato, hobbistica, artigianato, collezionismo e street food in viale Garibaldi. Il clou si avrà comunque domenica, con il corteo che muoverà alle ore 10.30. Alle 11.15, in piazzale degli Eroi, avverrà la benedizione degli animali domestici, aperta a tutti. La giornata proseguirà alle 11.30 con l’esibizione della banda “G. Puccini”, cui seguirà quella degli sbandieratori in programma alle 12. Alle 12.30, lo spettacolo equestre a cura di Astor Team.

