TOLFA - È stato il team viterbese della Quercia ad aggiudicarsi la Bandiera realizzata dall'artista Silvia Di Silvestro alla 54^ edizione del Torneo Regionale dei Butteri. A ferragosto il polo Fieristico de La Nocchia a Tolfa ha fatto da cornice al Torneo Regionale dei Butteri promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Tolfa, l'Agraria e i Rioni. Davanti ad una buona presenza di spettatori ben 18 squadre provenienti da tutto il Lazio si sono sfidate a suon di prove di abilità. Ad avere la meglio è stato il team composto da Fabio Porchianello su Porsenna, Sara Quattrini su Sidney e Marco Quattrini su Jerry. I tre sono partiti subito in quinta vincendo il primo gioco e il secondo gioco, tanto da aver stabilito in ognuna delle due prove il miglior tempo. Nel terzo gioco il miglior tempo l'ha ottenuto, invece, il team del Poggiarello, ma questo non ha comunque loro permesso di scavalcare la Quercia. Tra le prime sei squadre si sono classificati tre Rioni di Tolfa: il Poggiarello (che ha chiuso al secondo posto), la Sughera (che ha chiuso al quarto posto) e la Rocca (che ha chiuso al sesto posto): da rilevare che il giovane team biancorosso nella prima prova ha chiuso al secondo posto. Al termine dei tre giochi la Quercia, grazie all'abbuono di 60secondi è riuscita a terminare questa 54^ edizione al primo posto, a seguire Poggiarello (Stefano Olivetti, Luca Corrado e Danila Pietrini), La Doganella (Umberto Velotti, Pierluigi Befani e Lamberto Dini), La Sughera (Pierluigi Papa, Alessandro Papa e Marta Papa), La Nocchia (Fabrizio Fronti, Alberto Perfetti e Gianmarco Fiorelli) e La Rocca (Luca Verbo, Andrea Fracassa e Riccardo Fracassa).

Da rilevare la presenza di alcune amazzoni che si sono dimostrate delle vere guerriere, tra di loro c'erano Sara Quattrini (La Quercia) che ha collaborato non poco alla vittoria del suo team; Danila Pietrini (Poggiarello) che ha realizzato il Cencio 2024 del Palio delle Contrade di Allumiere e la bravissima dottoressa veterinaria Marta Papa. Molti anche i giovani butteri segno che l'amore per il Cavallo e il territorio continua. La tradizionale manifestazione ha preso il via alle 18 (in ritardo a causa del caldo per garantire il benessere degli animali). A fare da speaker Massimo Morra. Per garantire la massima precisione i tempi sono stati presi dai cronometristi di Roma. Nel pomeriggio si sono svolte le prove dell'anello e quello del cappello. Poi c'è stata la pausa, durante la quale, sono stati estratti i vincitori di un quadro realizzato e donato dall'artista Silvia Di Silvestro e una catana realizzata e offerta da Davide Vannicola. È stato presente un food truck di Norcia che è stato preso d'assalto dai tanti presenti. Il medico che si è presa cura delle persone è stata la bravissima dottoressa Lavinia Bargiacchi; ai cavalli ci ha pensato il veterinario dott. Rocchi. È stato attivo anche il maniscalco Franco Smacchia. Durante la pausa il presidente Tidei, la vicepresidente Ceccarelli e il consigliere Testa hanno colto l'occasione per consegnare un attestato di ringraziamento ai giudici di campo: Carlo Dini, Edoardo ed Emiliano Marini, Marco e Lucia Della Corte, Stefano Tofone (quest'ultimo è di Orte ma è legatissimo a Tolfa), Simone Gobbi, Mauro Cascianelli, Stefano Perfetti. È stato poi consegnato un attestato di ringraziamento ad Italo Ciambella, un uomo eccezionale che sa fare tutto e che è sempre pronto e disponibile per il bene del paese. Dopo la pausa le 10 squadre che hanno riportato i migliori punteggi dopo le prime due prove si sono guadagnate il pass per la terza prova che si è svolta in notturna con l'illuminazione di 6 torri faro grazie a Egidio Virgili. Le Coppe per le prime tre squadre sono state offerte dai Fratelli Spanò; le squadre che hanno chiuso dal quarto al decimo posto hanno ricevuto dei premi donati da alcuni commercianti di Tolfa: Tabaccheria Marcelli, Tabaccheria Pesoni, Tabaccheria Luciani, Selleria Bartolozzi, Macelleria Gennarino, Norcineria Flli.Orchi, Chalet Della Carne, Pizzeria Spanò, La Spiga F.lli Papa, Vini Spinelli, Bianco e Rosso di Veronica Vannicola e Monaldi Mangimi. Sponsor di questa manifestazione sono stati Gommista Flli.Spanò, Davide Vannicola, Natura & Cavallo, Sicoi e Valentina Gioie. Eccellente anche questa volta il lavoro della Pro Loco: il presidente Felice Tidei, la vicepresidente Angela Ceccarelli e il consigliere Mauro Testa si sono impegnati al massimo e hanno dato vita a una manifestazione perfetta. Tidei, Ceccarelli e Testa ringraziano "i gruppi di Prociv di Tolfa e Allumiere, le forze dell'ordine, la Croce Rossa di Allumiere e Tolfa, i commercianti di Tolfa, gli sponsor, tutte le squadre che hanno partecipato e al pubblico che è accorso. Grazie anche a tutti quelli che, in qualsiasi modo, hanno collaborato".

