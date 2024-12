TOLFA - Molto apprezzato a Tolfa il video: "Il Torneo dei Butteri dal 1968 ad oggi" che è stato proiettato domenica pomeriggio al teatro Claudio durante l'incontro fortemente voluto e organizzato dal presidente Felice Tidei e dalla Proloco.

Nel video e durante l'evento è stato ripercorso il viaggio all'interno dei 50 anni di Torneo dei Butteri tra video, interviste e racconti. La regia e il montaggio del video sono stati curati da Fabrizio Antonacci; le riprese video invece sono state quelle di Fabrizio Antonacci e Luigi Sestili per conto di Mirror Media.

Meraviglioso ed emozionante il video che è stato diretto e prodotto da "Mirror Media": anche stavolta hanno prodotto un video unico, una vera chicca.

"Il nostro documentario sul Torneo dei Butteri di Tolfa - spiegano dalla Mirror Media - questo progetto è stato un viaggio lungo un anno, un viaggio che ci ha permesso di riscoprire, rivivere e valorizzare il cuore pulsante della nostra comunità e del nostro territorio. Quando la ProLoco di Tolfa ci ha dato carta bianca su questo progetto, abbiamo subito percepito l'importanza e la responsabilità che ci veniva affidata. Da quel momento, ci siamo impegnati con dedizione per realizzare un'opera che non fosse solo una testimonianza visiva, ma un vero e proprio tributo alla nostra storia, alla nostra cultura e alle nostre tradizioni.

La nostra ricerca è partita dai preziosi nastri in pellicola lasciati in eredità a Fabrizio da suo nonno Nando e da suo zio Ettore Pierrettori. Questi materiali ci hanno offerto uno sguardo autentico e intimo sul passato di Tolfa.

A loro si è aggiunto l'inestimabile contributo di Giovanni Padroni, che ha generosamente messo a disposizione il suo archivio storico, arricchendo il nostro lavoro con foto e video realizzati da diversi cittadini nel corso degli anni. Abbiamo poi voluto catturare il presente per mostrare come le nostre tradizioni continuino a vivere e ad evolversi. Fabrizio ha saputo montare tutto questo materiale con maestria, dando ritmo e coerenza al nostro racconto. Il nostro desiderio più grande è che questo documentario possa essere un catalizzatore per un cambiamento culturale. Speriamo che ispiri i tolfetani a credere ancora di più nelle potenzialità del nostro territorio e a valorizzarlo con professionalità e passione. Immaginiamo questo documentario non solo come un'opera da vedere, ma come uno strumento educativo da portare nelle scuole di Tolfa, per divulgare la nostra cultura e le potenzialità di questo territorio alle nuove generazioni. Il Torneo dei Butteri di Tolfa non è solo una competizione, è un simbolo del nostro patrimonio,

della nostra identità e della nostra forza collettiva. È una celebrazione della nostra capacità di lavorare insieme, di custodire le nostre tradizioni e di guardare con fiducia al futuro. Non possiamo parlare del Torneo dei Butteri senza menzionare il "Cavallo Tolfetano:, una razza nativa che incarna la forza, la resistenza e la bellezza del nostro territorio. Questo cavallo è un simbolo della nostra cultura e un fedele compagno dei butteri nelle loro attività quotidiane. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto. Grazie alla ProLoco di Tolfa per la giuria, alla sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, a Fabrizio per il suo talento nel montaggio, a Giovanni Padroni per il suo archivio e a tutti i cittadini di Tolfa che hanno condiviso con noi un pezzo della loro storia.

Speriamo che questo documentario emozioni, ispiri e faccia sentire i nostri concittadini ancora più orgogliosi di essere parte della Comunità di Tolfa".

