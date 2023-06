SANTA MARINELLA – Aperti da ieri i parcheggi realizzati nei terreni dell’Arsial in località La Toscana. E l’amministrazione invita villeggianti e residenti a mettere le auto in quell’area di sosta temporanea, in quanto sarà categoricamente vietato parcheggiare sulle corsie di emergenza della statale Aurelia.

Con l’arrivo di migliaia di villeggianti del fine settimana, ritornano le difficoltà di parcheggiare i mezzi nei pressi delle spiagge libere cittadine, in particolare quella de La Toscana, dove insistono alcuni lidi non a pagamento che vengono presi letteralmente d’assalto dai tantissimi romani che preferiscono passare il weekend al mare. Le difficoltà di attraversamento dell’Aurelia, spesso creano problemi e quindi è necessario stare molto attenti quando si passa dall’area parcheggio all’arenile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA