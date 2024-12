LADISPOLI - Anche quest'anno le spiagge di Ladispoli saranno a misura di disabili. Tutto grazie al progetto "Un posto al sole", l'iniziativa riservata ai ragazzi diversamente abili.

L'idea è stata fortemente voluta e promossa da "Caffè Africa" che per il quinto anno consecutivo, grazie alla collaborazione e alla disponibilità di diversi stabilimenti balneari del litorale nord, darà la possibilità alle persone più svantaggiate, che ne faranno richiesta, di usufruire gratuitamente di un ombrellone e due lettini. Tra Ladispoli e Campo di Mare sono in totale quattro gli stabilimenti che hanno risposto "presente" all'appello lanciato dai promotori del progetto. Si tratta di Ezio alla Torretta a Campo di Mare, il Gotha Beach a via Roma, "Il sogno" e lo stabilimento "Nettuno". E poi ancora Tarquinia, Sant'Agostino, Civitavecchia, Santa Marinella e Fregene per un totale di 13 strutture. Per poter usufruire del servizio basterà prenotare direttamente presso la struttura scelta, al numero di telefono indicato, con almeno 48 ore di anticipo. Al momento della richiesta è utile accertarsi che le attrezzature messe a disposizione siano conformi alle singole esigenze. Il servizio, salvo indisponibilità, sarà comunque assegnato unicamente per la giornata richiesta. L'organizzazione ospitante non è tenuta a fornire assistenza alcuna, per questo è stata prevista la presenza dell'accompagnatore (che usufruirà, appunto, di uno dei due lettini messi a disposizione). Già lo scorso anno il progetto aveva ottenuto un riconoscimento regionale. «Creare, come fatto in passato, dei posti dedicati ai diversamente abili, è un errore. Il disabile va incluso in una società, in uno spazio che sia per tutti uguali», ha sottolineato Caterina De Caro, membro di Caffè Africa che da anni si rimbocca le maniche per costruire, nel suo piccolo, una società sempre più inclusiva.

Appuntamento con l’apertura del progetto: il 31 maggio alle 16 presso lo stabilimento Nettuno.

