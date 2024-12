ALLUMIERE - Anche quest' anno ad Allumiere ritorna l'eccellente Sagra degli Antichi Sapori e dell'Acquacotta. Nella suggestiva e storica piazza Chigi la storica Contrada Polveriera da ieri fino a domenica dà vita a una imperdibile Sagra in cui l'acquacotta, la pasta artigianale e i prodotti del territorio la fanno da padroni. Come ormai tradizione, oltre agli stand gastronomici dove poter gustare i sapori della tradizione allumierasca rigorosamente preparati a mano dalle mitiche cuoche della Contrada rossoblu, patron Alfredo Moraldi e tutti i contradaioli rossoblu invitano tutti a percorrere la coloratissima "Via dei Sapori" per fare un fantastico aperitivo o per gustare un tagliere e un buon bicchiere di vino locale alla antica Fraschetta ed arrivare infine alla piazzetta del Belvedere, dove musica e birra attendono tutti per una serata all'insegna del divertimento. Mercatini artigianali, mostre d'arte e spettacoli musicali faranno da cornice agli stand enogastronomici.

Ovviamente il punto forte è come sempre il cibo, con uma fantastica acquacotta preparata secondo la ricetta tradizionale, eccezionale pasta fatta a mano, spezzatino e dolci locali (fra cui la buonissima pizza brodosa). La Sagra dell'acquacotta e degli Antichi Sapori ormai è diventata una tappa fondamentale dell'estate gastronomica allumierasca. La protagonista indiscussa della sagra rossoblu è di certo l'acquacotta. Nel 2024 con il decreto ministeriale il MASAF-Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha aggiunto l’acquacotta nelle eccellenza culinarie. L’ingrediente principale del piatto sono le verdure che variano molto a seconda del periodo in cui si prepara tale pietanza.

A queste si aggiungono anche patate e pomodorini e successivamente pane e salsiccia (nel caso di intolleranza richiedere di non aggiungere tali alimenti: (pane o/e salsiccia). Le serate musicali vedranno esibirsi i Garavonara Blue Sband con il loro rock maremmano accompagnati dagli AARFF il venerdì, i Kosacustika con la loro musica varia, bella e divertente il sabato e la cantautrice GEA seguita poi dalla musica popolare dei Soreta e Kamorra a chiudere la domenica. Nel corso delle varie serate, lungo la via dei Sapori si esibirà l'atleta circense Aurora Morra, che lascerà tutti a bocca aperta con le sue performance artistiche. Insomma, non c'è davvero motivo per non partecipare.

