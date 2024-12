ALLUMIERE - Dopo un anno di pausa, l'associazione Eureka in sinergia con Comune e Contrade, torna di nuovo, a dare vita ad uno degli appuntamenti più sentiti per la comunità di Allumiere: "La notte del Cencio". Una realtà che, nonostante sia nata da pochi anni, è divenuta una data fondamentale che dà il via alla settimana più attesa. «La notte del Cencio è nata dalla volontà di dare il giusto tributo al drappellone, che rappresenta ed è, oltre che il premio, l'emblema e la sintesi dell'impegno, della passione e della dedizione di ciascuna delle sei contrade e di ogni contradaiolo - spiegano dall'associazione Eureka - è ciò per cui si lavora alacremente e volontariamente un anno intero, che coinvolge ogni allumierasco, dal più piccolo al più anziano, in una armoniosa macchina sociale che è il nostro Palio. Con "La notte del Cencio" celebriamo ovviamente anche l'artista che realizza l'opera, quest'anno in particolare l'artista esordiente a questa manifestazione: Danila Pietrini. L'edizione di quest'anno sarà, come sempre, caratterizzata da un mix di emozioni e spettacolarità, in cui le contrade non saranno semplici figuranti, ma le vere protagoniste. Perché è a loro che va il grazie e, quindi, la meritata importanza, da parte dell'intera comunità di Allumiere: perché senza la loro dedizione, quella fantastica intuizione che ebbe il nostro amato Riccardo Rinaldi, il Palio non sarebbe alla sua 58'esima edizione. Non sveliamo nessun particolare, ma invitiamo tutti quanti a partecipare a questa magica notte. Buon Palio a tutti». «La notte del Cencio è uno dei momenti più attesi del “Palio” - ha commentato il sindaco Luigi Landi - notte in cui si sugellano le emozioni della storia e della tradizione con una atmosfera di effetti scenici e di luci spettacolari che danno il giusto risalto a quello che sarà il simbolo del Palio: il Cencio 2024 che sarà conservato dalla Contrada vincente per sempre. Un grazie da parte mia e dell'Amministrazione all’associazione Eureka per la regia, organizzazione e cura dell'evento, all'artista Danila Petrini, all’associazione delle Contrade e alle Contrade per la partecipazione all’iniziativa».

