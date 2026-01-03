CERVETERI – Torna come da tradizione, nella cornice naturalistica del Parco della Legnara, il suggestivo spettacolo del Presepe Vivente. Rioni, volontari e parrocchia Santa Maria Maggiore propongono tre appuntamenti durante i quali si potranno incontrare tutti i personaggi che caratterizzano la natività: non solo i pastori, ma anche mercanti, artigiani e venditori che offriranno uno spettacolo a cielo aperto veramente emozionante, che ci farà rivivere la vera magia della nascita di Gesù. L’esordio, domani 4 gennaio, è alle 17. L’appuntamento con il presepe si ripeterà il 5 e 6 gennaio, con l’emozionante arrivo, sfilando tra i vicoli del centro storico, dei Re Magi. «Da tantissimi anni il Presepe Vivente rappresenta uno di quegli appuntamenti maggiormente legati alla tradizione e che ogni anno richiama e appassiona migliaia di persone – ha dichiarato Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura di Cerveteri – giochi di luce, musiche di sottofondo, guideranno il visitatore in questo lungo percorso, fino ad arrivare alla visita alla capanna della Natività. Un ringraziamento, davvero di cuore, va ai tantissimi volontari, ai rioni e alla parrocchia Santa Maria Maggiore che anche quest’anno, come ogni anno, mantengono viva questa iniziativa simbolo della cultura della nostra città».