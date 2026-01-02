CAPRANICA – Torna anche quest’anno la Befana Tricolore, manifestazione organizzata dal consigliere comunale Francesco Virgili e dal Gruppo consiliare “Per Migliorare Capranica”.

L’appuntamento, per grandi e piccini, è martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.30, presso il Simon Bar, in via Martiri di via Fani, a Capranica.

Tutti i bambini e le bambine riceveranno un giocattolo e una calza piena di dolciumi. Inoltre, potranno farsi fotografare con la Befana che si intratterrà con loro per l’intero pomeriggio.

Per l’occasione saranno sorteggiati ulteriori dieci giocattoli per i bambini e le bambine e una decina tra prosciutti, salumi e bottiglie di vino che si aggiudicheranno altrettanti genitori che li accompagneranno.

“La Befana farà sosta anche a Capranica per consegnare personalmente dolci e regali a tutti i bambini e le bambine del paese – dichiara Francesco Virgili – aspettiamo i nostri concittadini più giovani e i loro genitori per trascorrere un pomeriggio in allegria con la vecchietta più amata d’Italia.”