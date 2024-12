CERVETERI - Tutto pronto per il grande concerto di Natale del gruppo bandistico Cerite, come di consueto diretto dal Maestro Augusto Travagliati.

Appuntamento domenica alle 19 alla chiesa di Santa Maria Maggiore. In scaletta, brani di Georges Bizet, Ferruccio Francia, le grandi colonne sonore di Ennio Morricone e le arie Giacomo Puccini, per il quale si stanno concludendo gli omaggi in musica in occasione del centenario dalla morte. Non mancheranno infine brani natalizi e tipici del periodo.

Ad impreziosire ancor di più il concerto, il coro "Insieme in armonia" dei bambini della 3A, 4B, 4C e 5C primaria dell'IC Marina di Cerveteri, diretti dalla Maestra Claudia Giordano. L’ingresso è gratuito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA