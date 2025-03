CEVRETERI – La banda dei furgoni torna a colpire i residenti e soprattutto gli artigiani che li lasciano parcheggiati di notte all’esterno delle rispettive abitazioni. È bastato un post sui social di una delle vittime per innescare tante altre segnalazioni da parte di chi vive nel quartiere etrusco nemmeno tanto periferico. I raid dei malviventi in via Rossetti ma anche in prossimità di Fosso del Marmo. «Qui hanno rubato nei furgoni: ne hanno svuotati almeno tre», scrive Mascia. «Anche a noi venerdì sera ci hanno rubato tutto», si accoda Agostino. «Due settimane fa a noi ci hanno preso di mira in via Morlacca», è il racconto di Vincenzo.

Due colpi erano avvenuti la scorsa settimana nella frazione di Valcanneto con danni ingenti ai furgoni dei lavoratori costretti a recarsi nelle officine e nelle carrozzerie. La popolazione si fa sentire invocando l’installazione di telecamere pubbliche per arginare un fenomeno odioso che si sta diffondendo troppo rapidamente tra una località e l’altra di Cerveteri.

