TARQUINIA - Tutti a casa. Ieri gli studenti dell’Istituto Cardarelli di Tarquinia non hanno fatto lezione, sono stati rimandati a casa e oggi l’edificio centrale della scuola, situato lungo la provinciale Porto Clementino, resterà chiuso per disinfestazione.

Nelle ultime ore sono stati infatti trovati diversi topi all’interno delle classi.

Secondo quanto appreso, non si sarebbe peraltro trattato di piccoli topolini ma di ratti di dimensioni importanti che hanno immediatamente indotto la dirigenza a predisporre la chiusura della scuola per disinfestazione.

Ai genitori dei ragazzi è stata recapitata una circolare con la quale si annuncia la chiusura per la giornata di oggi dell’istituto scolastico per consentire tutte le operazioni necessarie a sanificare gli ambienti. Tra i ragazzi sono girate diverse fotografie che ritrarrebbero topi morti ma anche vivi oltre che escrementi di topo, anche nelle aule computer.

Al momento, secondo quanto appreso, la situazione sarebbe sotto controllo e non ci sarebbero state conseguenze per alcuno. Il disagio dovrebbe risolversi quindi con una ulizia generale degli ambienti.

Il provvedimento di chiusura, almeno per il momento, non riguarda gli studenti che frequentano la sede distaccata del Lido, che stamane faranno lezione regolarmente.

Il problema dei topi, in verità, non riguarda soltanto il Cardarelli; in questo periodo sono diverse le segnalazioni di presenza di ratti in varie zone del territorio comunale, compreso il Lido. Molte abitazioni hanno dovuto provvedere ad una efficace operazione di derattizzazione nonostante gli interventi programmati e realizzati dal Comune.

