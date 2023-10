TOLFA - Bellissima esperienza nei giorni scorsi per un gruppo di soci di alcune associazioni di Tolfa grazie al consigliere comunale Tiziano Tedesco. La delegazione comunale, guidata dal consigliere Tedesco e dalla sindaca Stefania Bentivoglio, ha visitato il porto e la bellissima nave da crociera della MSC. L'amministrazione Comunale di Tolfa e il consigliere comunale Tiziano Tedesco con delega al Turismo, Sport e Rapporti con la Realtà Portuale di Civitavecchia hanno organizzano la visita del terminal crociere "Amerigo Vespucci" inaugurato dalla società RCT Roma Cruise Terminal nel 2018, nonchè la visita a bordo della nave da crociera MSC Seaview che dalla primavera di quest'anno è venuta settimanalmente a Civitavecchia e faceva il giro del Mediterraneo. A comporre la delegazione sono state coinvolte le associazioni del paese quali il Centro Anziani, la Proloco, la Fidapa, l'Adamo e i rappresentanti del Convento dei Cappuccini. Il buon lavoro di Tedesco e dell'amministrazione comunale di Tolfa ha fatto si, tra le altre cose che all'interno del Terminal Amerigo Vespucci al molo 12 Bis Nord è stato collocato da tempo il totem multimediale con immagini e foto di Tolfa ed un pannello fotografico con una bellissima foto con vista dall'alto del borgo collinare.

"È stato per me un piacere e motivo di orgoglio far conoscere e visitare il Porto di Civitavecchia, il terminal crociere e la MSC Seaview ai miei concittadini - spiega il consigliere Tiziano Tedesco - dopo un lavoro di qualche anno di promozione del nostro territorio, durante il quale abbiamo portato a Tolfa tutti i tour operator di Civitavecchia come Aloschi, SMS, Medov, MSS Tour e tanti altri del settore, finalmente si vedono i primi risultati».

«Da aprile 2023 - ha aggiunto - stanno facendo tappa in tour a Tolfa i passeggeri delle crociere Norvegian Cruise Line, Oceania e Regent Seven Seas". Tutti i membri della delegazione collinare sono rimasti particolarmente colpiti dalla visita: "Grazie al consigliere Tiziano Tedesco - scrive la presidente del Centro Anziani, Daniela Cedrani a nome suo e di tutto il gruppo - per la bella giornata trascorsa sulla nave MSC insieme tante associazioni. È stata un'esperienza meravigliosa da ripetere". Il consigliere Tiziano Tedesco ha colto l'occasione per ringraziare "per il supporto la Port Mobility; poi ringrazio per l'ospitalità e per aver spiegato il terminal e tutte le attività correlate all'imbarco e sbarco dei passeggeri, nonché al management la Roma Cruise Terminal (RCT). Un ringraziamento forte va alla MSC crociere. Io e la sindaca abbiamo accompagnato un bel gruppo e insieme abbiamo visitato i vari ponti, il teatro, la parte all'aperto con tutte le piscine e i vari campi sportivi, le boutique e i negozi, i ristoranti e i bar. Ci tengo a precisare che oltre a lavorare per portare i croceristi a Tolfa, mi sto adoperando anche per far conoscere ai cittadini di Tolfa il porto e le sue attività. Prima di questo gruppo nei mesi svorsi ho accompagnato le classi terze della scuola Secondaria di primo grado la Msc Grandiosa; poi è stata la volta di un gruppo di soci di varie associazioni che ho portate a visitare la nave Cavour; a seguire guidato le classi quinte della scuola Primaria di Allumiere e di Santa Severa nord a visitare l'Amerigo Vespucci. Ogni volta che c'è un'occasione di apertura al pubblico in porto e sulle varie navi cerco di cogliere l'attimo. È importante precisare che io opero in qualità di consigliere comunale con delega al Turismo, però nella nostra amministrazione lavoriamo in team e, quindi, va evidenziato che insieme stiamo lavorando bene su questo settore dei croceristi e della promozione turistica, cosa che in passato non era stato facile e quindi sono e siamo felici perché si incominciano a vedere i risultati".

