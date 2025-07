TOLFA - Si è svolta ieri mattina, presso la sala della Fondazione Cariciv di Civitavecchia, l’attesa conferenza stampa di presentazione della 21ª edizione di Tolfarte, il Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato Artistico che animerà Tolfa dal primo al 3 agosto.

Un incontro partecipato e sentito, che ha ribadito l’importanza culturale, sociale e identitaria di uno degli eventi più attesi dell’estate laziale. A fare gli onori di casa la presidente onoraria della Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco, insieme al presidente Gaetano Starace e al consigliere di amministrazione Domenico Nastasi, che hanno accolto con entusiasmo istituzioni, organizzatori e stampa locale e nazionale. Presente la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio, la presidente dell’Aps Tolfarte Francesca Ciaralli, il direttore artistico Claudio Coticoni e numerosi rappresentanti delle realtà associative e culturali che collaborano al festival.Al tavolo anche Caterina Battilocchio, scrittrice e tra i fondatori della manifestazione e Giordano Iacomaelli, in rappresentanza del festival “Tolfa Gialli&Noir”, che anche quest’anno animerà la sezione letteraria. Per la Pro Loco Tolfa, è intervenuto Gianmarco Canestrari, mentre Giorgio Conti, per l’associazione “La Casa nel Bosco”, ha illustrato il ritorno del trekking urbano, realizzato in sinergia con la Pro Loco. Per la parte artistica, ha preso la parola Simona Sarti, in rappresentanza del sodalizio Desart2. A coordinare la conferenza, come sempre, Fiorenza Gherardi De Cardenas, storica addetta stampa del Festival, che ha sottolineato il percorso di crescita esponenziale della manifestazione.”“Tolfarte è la migliore manifestazione di tutto questo nostro ampio territorio – ha dichiarato Gabriella Sarracco – fortemente attesa da tutti. Partita con una 500, oggi è una Ferrari, una macchina di cui l’amministrazione comunale, attuale e passate, così come i suoi creatori e organizzatori, devono andare fieri e come Fondazione, siamo felici di rifornire d benzina”. Il presidente Starace ha espresso il sostegno convinto della Fondazione, augurandosi che “Tolfarte diventi un giorno il Festival dei Tre Mondi”.

