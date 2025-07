TOLFA – In occasione della manifestazione culturale e artistica Tolfama 2025, in programma il 4 e 5 luglio, il Comune di Tolfa comunica alla cittadinanza e ai visitatori che sono previste numerose modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e delle attività previste nel centro storico.

Le restrizioni alla circolazione riguarderanno in particolare le giornate di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025.

In dettaglio, sarà in vigore il divieto di sosta e transito in metà piazza Vittorio Veneto (lato balaustra) dalle ore 14 del 3 luglio alle ore 24 del 5 luglio.

In piazza Bartoli il divieto di sosta e transito sarà attivo dalle ore 13 alle ore 18 del giorno 4 luglio e dalle ore 13 alle ore 24 del giorno 5 luglio.

In Via Roma è previsto il divieto di sosta dalle ore 18 fino al termine delle attività serali, sia nella giornata di venerdì che in quella di sabato.

Nelle vie più interne del centro storico, in particolare in via della Rimessa, via del Forno, piazza del Forno e via Ripa Bassa, sarà vietata la sosta dalle ore 09:00 alle ore 24:00 nei giorni 4 e 5 luglio.

Anche Piazza G. Matteotti sarà interessata da restrizioni: qui il divieto di sosta sarà attivo dalle ore 07:00 del 4 luglio fino alla mezzanotte del giorno seguente. In via Frangipane il divieto di sosta sarà in vigore dalle ore 09:00 alle ore 24:00 sia venerdì che sabato, mentre il divieto di transito scatterà in via Frangipane, Via del Bagno e in Piazza Matteotti dalle ore 18:30 a fine manifestazione il 4 luglio e dalle ore 15:00 a fine manifestazione il 5 luglio.

Inoltre nei giorni 4 e 5 luglio verrà istituita un’isola pedonale in Via Roma dalle ore 18:30 fino al termine delle attività serali: sarà vietato l’accesso da via del Paradiso, via Sant’Antonio, piazza G. Matteotti e piazza G. Marconi.

Le forze dell’ordine e la Polizia locale saranno presenti in loco per garantire la sicurezza e il rispetto delle disposizioni.

