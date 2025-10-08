TOLFA – È già tempo di pensare al Natale a Tolfa, dove fervono i preparativi per la 12ª edizione del Villaggio di Babbo Natale, uno degli appuntamenti più amati e partecipati del periodo festivo.

A lanciare l’invito è l’associazione “La Filastrocca”, che apre ufficialmente le adesioni rivolte a associazioni, artisti e artigiani desiderosi di far parte dell’edizione 2025. «Non è mai troppo presto per pensare al Natale!» – ricordano gli organizzatori, che invitano tutti gli interessati a contattare il numero 3284396051 (anche via WhatsApp) per ricevere informazioni o presentare la propria candidatura.

Il Villaggio di Babbo Natale di Tolfa, nato come iniziativa locale e divenuto nel tempo un appuntamento simbolo delle festività colfesi, trasforma ogni anno il borgo in un luogo incantato: luci, musica, spettacoli, laboratori per bambini, mercatini artigianali e momenti di solidarietà danno vita a un’atmosfera magica che coinvolge famiglie e visitatori provenienti anche dai comuni limitrofi.

La manifestazione, che negli anni ha visto la partecipazione di centinaia di espositori e volontari, rappresenta una vetrina importante per il talento e la creatività del territorio.

Anche quest’anno, “La Filastrocca” punta a rinnovare la tradizione con nuove proposte artistiche e artigianali, consolidando il successo di un evento che unisce comunità, cultura e spirito natalizio.

Work in progress: il Natale a Tolfa è già nell'aria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA