TOLFA - Si è svoltolo scorso sabato 10 maggio prnella sala del centro anziani Aps La Rocca a Tolfa il corso divulgativo delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare promosso dal Comune di Tolfa, grazie alla sensibilità della sindaca Stefania Bentivoglio e del consigliere Tiziano Tedesco. Scopo del corso la sensibilizzazione la popolazione tutta, verso l’utilizzo dei defibrillatori in caso di arresto cardiocircolatorio. I partecipanti hanno svolto prove pratiche con manichini e defibrillatori da addestramento. Grande soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Bentivolgio e dal consigliere Tedesco che fortemente hanno voluto questo incontro. Peraltro sono stati installati nel centro del borgo due nuovi defibrillatori che sono a disposizione in caso di bisogno e potranno essere utilizzati in attesa dei soccorsi. Tolfa ormai può considerarsi una città cardio protetta a tutti gli effetti . Nei prossimi giorni verrà organizzato un corso certificato per abilitare quanti più cittadini all’uso del defibrillatore . “ Chiunque potrà essere in grado di utilizzare un defibrillatore DAE dopo aver svolto un corso di circa 4 ore. I protocolli internazionali riconoscono anche operatori laici (non professionisti) e tutelano sotto il profilo medico legale chiunque utilizzi un DAE” spiega il dottor Tommaso Deiana Istruttore e Presidente del “Centro di Formazione Salute e Sicurezza” In Italia le persone colpite d’arresto cardiocircolatorio sono oltre le 60mila , questi sono i dati ufficiali che sono stati esposti durante l’incontro è un numero davvero impressionante. L' amministrazione comunale di Tolfa, attraverso il suo consigliere Tedesco, si fa promotore ed incentiva i cittadini ad ampliare la platea degli abilitati all'uso del defibrillatore. “Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni sportive e culturali, i commercianti e tutti coloro sensibili a questo tema, ad iscriversi al prossimo corso BLSD (Basic Life Support) - sottolinea la sindaca Stefania Bentivoglio - ringraziamo per il supporto tecnologico la società Nexus & MMD srl di Santa Marinella che ha fornito i defibrillatori e per il supporto scientifico il Centro di Formazione Salute e Sicurezza . È stato compiuto un grandissimo gesto di solidarietà verso la comunità”. Il consigliere Tedesc invece esorta a: “Diventare operatore BLSD e ringrazia “l’APS La Rocca Centro Anziani per aver messo a disposizione la loro sede”.

