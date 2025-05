TOLFA - «Nonostante più volte abbiamo richiamato in questi mesi la parte politica della Città Metropolitana di Roma Capitale a intervenire per trovare una soluzione positiva alla opportunità di riqualificare il nostro centro storico, l'Ente Metropolitano conferma il suo parere negativo alla sostituzione dell'asfalto con sampietrini d'epoca di piazza Giacomo Matteotti e di parte di via Roma».

Si apre così la nota della sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio, la quale a nome di tutta l’amministrazione comunale mette in evidenza il divieto di Città Metropolitana di sostituire l’asfalto con i sampietrini, cosa questa che non giova alla sicurezza dei cittadini nè al restyling completo del Centro Storico.

“Questa presa di posizione dell’Ente Metropolitano - prosegue la sindaca di Tolfa, Stefania Bentivoglio - è incomprensibile e provoca amarezza e delusione anche perchè a questo assurdo parere negativo va sommata allo stato di abbandono in cui versano tutte le strade di Città Metropolitana che portano a Tolfa e tutto ciò rende difficile la vita dei cittadini e impedisce lo sviluppo del paese soprattutto a fini turistici”.

Tolfa è uno tra i 400 comuni italiani ad aver ottenuto un finanziamento PNRR per la valorizzazione dei Piccoli Borghi: tra le varie parti progettuali vi è anche quella di recuperare parti di paese e riportarle alle loro origini filologiche, ovviamente sotto l'egida e il parere della Soprintendenza che, non solo ha espresso già parere positivo, ma che auspica proprio un processo di questo tipo.

“ Si tratta, pertanto, di piccoli investimenti che vanno nella direzione di ricreare la nostra storia passata per farla vivere ai cittadini ma anche ai turisti - prosegue amaramente la sindaca Stefania Bentivoglio a nome suo e dell’amministrazione comunale - non capiamo perché questo Ente sovracomunale continui a far prevalere posizioni così anacronistiche e, soprattutto, non tese al supporto e al sostegno dello sviluppo turistico dei piccoli borghi come il nostro”.

La sindaca Stefania Bentivoglio conclude poi con una speranza: “Auspichiamo che le forze politiche e istituzionali battano finalmente un colpo nella direzione giusta”.

