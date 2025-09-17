TOLFA - Nella giornata odierna a Tolfa resterà chiuso l'ufficio Anagrafe per aggiornamento e implementazione dei servizi digitali con progetto ANSC.

Ad annunciarlo sul sito del Comune e nella pagina Fb dell’istituzione collinare è stata l’amministrazione comunale stessa con una comunicazione ai cittadini.

Nel comunicato l’amministrazione comunale spiega che: “Il progetto ANSC rappresenta un passo fondamentale nell’ampliamento dei servizi digitali offerti dall’Anagrafe Nazionale. L’istituzione dell’ANSC ha visto la creazione di una piattaforma unica e centralizzata, accessibile a tutti i comuni, che permette di gestire digitalmente tantissime operazioni riguardanti più settori”. Questa novità rende tutto più veloce e facile.

