TOLFA – «Quello che sta accadendo a Tolfa, in merito alla ‘querelle’ sulla piscina comunale, non è solo surreale ma purtroppo è la conferma del pessimo lavoro di questa amministrazione».

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

«Da ormai due anni l’impianto sportivo è chiuso senza alcuna comunicazione sul suo futuro – afferma la Califano - L’opposizione ha presentato diverse richieste, non ultima un’interrogazione, per conoscere quando verrà ripristinato il servizio. Per ora mutismo più assoluto. Non solo. Sul campo sportivo di Tolfa, realizzato anche grazie a soldi regionali, sono sorte una minidiscarica e un impianto di biocompostaggio».

«Il Polo Fieristico della Nocchia, mezzo milione per rimanere abbandonato viene utilizzato sì e no un paio di giorni l’anno – prosegue la consigliera regionale - Il campo da rugby, 476mila euro, mai completato, adattato a centro equestre. La pista ciclopedonale sul quale si continuano a non conoscere tempistiche e prospettive e per le quali l’opposizione si è dovuta rivolgere al prefetto e alla Corte dei Conti. Soldi pubblici sperperati, male utilizzati e senza una visione. Complimenti all’amministrazione comunale di Tolfa».

