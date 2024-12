TOLFA - Sta facendo discutere in collina la lettera scritta dal responsabile del Centro Sportivo “Collina Verde” di Tolfa, Livio Cenciarini, che ha fatto girare sui social e su whatsapp e che è indirizzata ai cittadini, ai sindaci e ai consiglieri comunali di Allumiere e Tolfa.

“Sento la necessità ed il dovere di sottoporre a tutti i cittadini ed alle amministrazioni comunali l’importante questione della chiusura della Piscina invernale con la massima chiarezza e trasparenza. Il Centro Sportivo “Collina Verde” è di proprietà del Comune di Tolfa, il gestore è titolare di una convenzione stipulata con il Comune stesso; gestire la piscina invernale nei nostri Comuni è difficile ed economicamente rischioso per due semplici motivi: il bacino di utenza esiguo, i costi di gestione alti (energia elettrica e gas per il riscaldamento in particolare); a marzo del 2023 abbiamo fatto una proposta in cui prevedevamo una serie di investimenti per l’efficientamento energetico, a nostro totale carico, in cambio chiedevamo la vendita del terreno, considerato il fatto che tale terreno era stato donato gratuitamente dai sottoscritti al Comune di Tolfa, oppure un prolungamento del tempo di concessione; abbiamo ben specificato che senza investimenti nel settore energetico, sempre a nostro carico, la gestione della piscina invernale sarebbe diventata economicamente insostenibile».

«Ad oggi - prosegue - nessuna risposta alla nostra proposta è arrivata dal Comune di Tolfa; la conseguenza di questo silenzio è l'impossibilità di apertura per 2024/2025 della piscina invernale. Non voglio entrare assolutamente in merito alle scelte politiche delle amministrazioni comunali, ma credo che noi, come imprenditori del benessere ed i cittadini di Allumiere e Tolfa abbiamo diritto ad essere informati sulle scelte dell’amministrazione comunale. L'informazione è un principio fondamentale della democrazia ed un dovere di trasparenza per chi amministra il bene pubblico. Voglio dirlo chiaro e forte: il Centro Sportivo “Collina Verde” rappresenta una eccellenza del fitness, del benessere e del nuoto nei nostri territori; soprattutto il servizio di piscina invernale (a sale) riguarda gli strati più deboli della popolazione ( bambini, anziani e disabili); diminuire i servizi alle persone più deboli e perdere parti di questa eccellenza, senza validi motivi, è profondamente ingiusto. Una comunità consapevole non deve solo sperare di avere informazione, ma bisogna, quantomeno, che la solleciti". Cenciarini con la sua lettera chiede ai cittadini: "Se ritieni che la piscina invernale sia un valore sociale di grande importanza per le nostre comunità scrivi un WhatsApp al numero 3717704328. Sarà mia cura inviare ai Comuni di Tolfa ed Allumiere la lista dei messaggi, per sollecitare un comportamento concreto da parte delle amministrazioni”. A sostegno del Centro Sportivo sono intervenuti i consiglieri di opposizione, ossia quelli del gruppo consigliare del PD. "Abbiamo presentato un'interrogazione per capire, visto che in due anni non è mai stata convocata neppure una commisione a riguardo, e non avendo, come consiglieri di minoranza, mai ricevuto o visionato proposte, cosa sta effettivamente accadendo riguardo la Piscina Comunale, in modo da poter renderci disponibili nel trovare una soluzione - scrivono i consiglieri di opposizione - a seguito della lettera indirizzata a tutti i consiglieri e scritta via social dal gestore della piscina comunale denominata "Collina Verde", dove si paventa, per la seconda annualità consecutiva, la non apertura della stessa e quindi la mancata possibilità di fruizione per i cittadini; considerata la valenza pubblica della struttura, essendo per l'appunto di proprietà del Comune di Tolfa. Considerando anche l'importanza di tale servizio per le innumerevoli funzioni che ricopre chiediamo di sapere come questa maggioranza pensa di intervenire per ripristinare il servizio della piscina comunale; se e quali sono stati gli interventi, ad oggi, finalizzati ad una soluzione compatibile con il diritto dei cittadini ad usufruire di un servizio tanto importante, rispondendo alla funzione di pubblica utilità della stessa, le problematiche sollevate dal gestore che ha firmato una convenzione, e gli interessi del Comune di Tolfa".

TOLFA - Sta facendo discutere in collina la lettera scritta dal responsabile del Centro Sportivo “Collina Verde” di Tolfa, Livio Cenciarini, ha fatto girare sui social e su whatsapp e che è indirizzata ai cittadini, ai sindaci e ai consiglieri comunali di Allumiere e Tolfa.

“Sento la necessità ed il dovere di sottoporre a tutti i cittadini ed alle amministrazioni comunali l’importante questione della chiusura della Piscina invernale con la massima chiarezza e trasparenza. Il Centro Sportivo “Collina Verde” è di proprietà del Comune di Tolfa, il gestore è titolare di una convenzione stipulata con il Comune stesso; gestire la piscina invernale nei nostri Comuni è difficile ed economicamente rischioso per due semplici motivi: il bacino di utenza esiguo, i costi di gestione alti (energia elettrica e gas per il riscaldamento in particolare); a marzo del 2023 abbiamo fatto una proposta in cui prevedevamo una serie di investimenti per l’efficientamento energetico, a nostro totale carico, in cambio chiedevamo la vendita del terreno, considerato il fatto che tale terreno era stato donato gratuitamente dai sottoscritti al Comune di Tolfa, oppure un prolungamento del tempo di concessione; abbiamo ben specificato che senza investimenti nel settore energetico, sempre a nostro carico, la gestione della piscina invernale sarebbe diventata economicamente insostenibile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA