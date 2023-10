TOLFA - Dopo le proteste dei cittadini di Santa Severa sulla poca pulizia della frazione, finalmente arrivano buone notizie.

Grazie alla richiesta dell'assessore Mauro Folli i responsabili della nuova ditta che si è aggiudicato nei giorni scorsi l'appalto per la pulizia di Tolfa e della frazione hanno effettuato nelle ultime ore un sopralluogo.

"La nuova ditta - spiegano i residenti della frazione di Santa Severa nord - sembrerebbe essere partita con il piede giusto. Hanno pulito tutti gli ingombranti che erano sparsi da settimane. La promessa che ci è stata fatta è che sicuramente ci sarà più presenza e a cadenza settimanale. Inoltre verrà fatto lo sfalcio di volta in volta per le vie della nostra frazione con avvisi per tempo. Speriamo bene sia la volta buona".

