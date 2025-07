TOLFA - Domenica 13 luglio 2025 la comunità di Tolfa si prepara a vivere una giornata all’insegna dell’allegria, della condivisione e del buon cibo con l’atteso evento “Rione Lizzera in Festa”, che animerà Piazza Vittorio Veneto a partire dal pomeriggio. Un appuntamento pensato per ritrovarsi, celebrare lo spirito di appartenenza al rione e valorizzare la tradizione gastronomica locale, con un’offerta culinaria ricca, genuina e irresistibile. A fare da protagonisti saranno i sapori autentici della cucina casereccia: dalle fragranti ciambelle artigianali alla sempre amata pizza fritta, dalle crepes dolci alle salsicce alla brace, fino ai grandi classici come la matriciana e l’immancabile mentucciata, simbolo delle ricette semplici ma gustose della nostra tradizione contadina. Non mancheranno altre prelibatezze, per una tavola che saprà soddisfare tutti i palati, dai più golosi agli amanti della cucina rustica e autentica. Ad accompagnare il tutto, un’atmosfera festosa e coinvolgente, con musica, intrattenimento e tanto divertimento per grandi e piccoli. Il rione Lizzera invita residenti, visitatori e amici a partecipare numerosi per vivere insieme un momento di comunità all’insegna dell’ospitalità, del sorriso e dell’identità tolfetana. Un ringraziamento speciale va all’Agriturismo Guendalina e all’Azienda Agricola Biologica Morani, che con la loro generosa collaborazione hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, dimostrando ancora una volta quanto il tessuto produttivo e agricolo del territorio sia vicino alle iniziative culturali e popolari del paese.

La festa del Rione Lizzera è molto più di una sagra: è un gesto di appartenenza, un invito a vivere il borgo e le sue tradizioni con leggerezza, gusto e spirito di condivisione. Non resta che rispondere presente e lasciarsi conquistare dall’energia di una domenica da ricordare.

