TOLFA - Dolore e cordoglio nella frazione di Santa Severa Nord per la scomparsa di Carlo Carai, un grande uomo che si è sempre distinto per intelligenza, disponibilità, educazione e per le grandi capacità organizzative e doti umane.

Alle 10 nella chiesa delle Ancelle della Visitazione (ex Bonifizi) è stato celebrato il funerale alla presenza di tante persone che hanno voluto porgergli l'estremo saluto.

Carai resterà per sempre nella memoria di tutti, soprattutto per i residenti della frazione del comune di Tolfa. Carlo Carai ha fatto la storia del Battaglione (così chiamata Santa Severa nord) è stato sindaco di Tolfa, l'unico sanseverino a ricoprire questo ruolo.

"La nostra frazione durante il suo mandato ha sicuramente vissuto i momenti più belli - spiega Lipparelli, uno dei residenti della frazione - ricordo le feste dell'unità organizzate praticamente da tutti gli abitanti, momenti felici di convivialità sincera. Il ricordo di Carlo rimarrà per sempre. A nome mio e di tutta la frazione porgo sincere condoglianze alla bellissima famiglia di Carlo Carai: noi residenti ci uniamo al loro dolore".

Michele Lazzerini, un altro dei residenti della frazione sottolinea: "Ci ha lasciato Carlo Carai, lo voglio ricordare con una bella fotografia che lo ritrae su un palco delle tante feste dell’Unità che, a quei tempi, a Santa Severa Nord si facevano ogni anno. Per noi è stato una grande persona: fu l’unico sindaco del comune di Tolfa di Santa Severa Nord e forse anche il migliore di sempre".

Lucia Michielini, invece, lo saluta così: "Un compagno di gioventù serio e sincero che lascia un ricordo di sé indelebile. Le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia".

