TOLFA - Tolfa onora anche quest'anno la "Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe". Per questa occasione il Comune di Tolfa organizza una cerimonia di commemorazione che si terrà alle ore 11 in via Annibal Caro (ingresso Parco della Pace). Nel corso della cerimonia verrà effettuata la deposizione di una Corona ed il cambio della Bandiera alla targa. Per questo appuntamento saranno presenti le varie Istituzioni di Tolfa insieme ad una delegazione dell’Esecito Italiano, delle forze dell’ordine e degli studenti.

"Il 10 febbraio è una data fondamentale per la memoria storica del popolo italiano - spiegano gli organizzatori - la "Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe e degli Esuli Istriani, Giuliani e Dalmati" non è soltanto un riconoscimento doveroso, arrivato con troppo ritardo, alle sofferenze subite da migliaia di nostri compatrioti, ma è anche una data che mette fine a decenni di silenzi e di strumentalizzazioni, ponendo finalmente le basi per dare all’Italia una coscienza storica condivisa e completa. E’ importante che tutti conoscano pienamente il significato del 10 febbraio e vengano a conoscenza dei massacri, delle persecuzioni e delle discriminazioni subite da persone che non avevano altra colpa se non quella di essere italiane. Uniti nell'Italia, Uniti nel Ricordo. Tolfa Onora i Martiri delle Foibe".