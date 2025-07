TOLFA - Una giornata speciale, semplice ma profondamente autentica, vissuta sotto il sole estivo nella quiete delle colline di Tolfa.

Protagoniste le giovani mamme del progetto “Coccinella”, promosso dal Centro di recupero per le dipendenze “Il Ponte” di Civitavecchia, che giovedì 3 luglio hanno condiviso un momento di festa e leggerezza, immerso nella natura e ricco di significato.

Dopo un periodo dedicato al percorso di riflessione e crescita personale, le ragazze – accompagnate dai loro bambini e dalle operatrici del centro – si sono fermate per un pranzo conviviale presso la struttura Il Paddock. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: una lunga tavolata apparecchiata con cura, i bambini a giocare liberi all’ombra della quercia, incuriositi dalla presenza degli alpaca, creature docili e simpatiche che hanno conquistato piccoli e grandi. L’accoglienza è stata offerta da Patrizia Botticelli e da suo marito Walter Minotti, che hanno ospitato il gruppo. Il pranzo, completamente donato, è stato preparato con l’aiuto del vapoforno “La Spiga”, che ha fornito il profumato pane giallo, e della pasta all’uovo “La Ruvida”, che ha offerto le fettuccine. Un gesto di solidarietà spontanea che ha reso l’incontro ancora più speciale. A chiudere il pasto, due dolci casalinghi: il celebre tiramisù di Patrizia e una crostata artigianale preparata da Emanuela. Alla festa hanno partecipato anche il presidente del centro “Il Ponte”, l’avvocato Pietro Messina, e Benedetto Marasà del direttivo. Un momento toccante si è avuto con l’intervento di Daniela, una delle operatrici che segue il progetto: ha consegnato a Patrizia e Walter il diario delle attività annuali del gruppo Coccinella. In questa occasione sono state salutate anche alcune delle ragazze che stanno per concludere il loro percorso.

La giornata si è chiusa in allegria, tra karaoke, canti improvvisati, sorrisi e applausi, in un clima di famiglia. Un piccolo grande esempio di comunità che funziona, dove ognuno, con ciò che ha da offrire, contribuisce a fare la differenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA