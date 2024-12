TOLFA - Eccellente lavoro nella frazione di Santa Severa Nord ad opera dell'assessore e delegato della frazione, Mauro Folli, il quale ancora una volta è intervenuto per rispondere alle istanze dei residenti della frazione.

L'assessore Folli ha mantenuto la promessa e ha migliorato la cura del verde, con una presenza più consistente dello sfalcio e con l'ausilio della macchina spazzatrice.

"Ho anche notato che è stata ripristinata e ampliata la segnaletica - spiega Lipparelli, residente di Santa Severa nord, con la presenza di nuovi segnali sulla via principale "presa" troppo spesso per autodromo". I cittadini colgono l'occasione per ringraziare l'assessore Folli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA