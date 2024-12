TOLFA - "I nostri appuntamenti con "Jazz è donna" sono quasi giunti al termine, non mancare al prossimo appuntamento presso il Bosco Macchia Grande di Manziana".

Questo l'invito a tutte le donne che porge il presidente del Tolfa Jazz Egidio Marcari e che esorta tutte a partecipare.

"La nostra guida Antonella Del Frate vi guiderà in un’esperienza sensoriale divertente e piena di sorprese. Gli ingredienti segreti da portare: un foulard, una tazzina (non usa e getta), una torcia. Non dimenticatevi le Scarpe da trekking: sono obbligatorie". La durata dell'esperienza è di 3.30h

Per info: chiamare 3898384355 info@tolfajazz.com

"Come ogni domenica passata insieme, portiamo a casa una mattina di bellezza e creatività - conclude il presidente Marcari - un po' come il jazz, per questo "è donna". Seguici per non perdere i prossimi due appuntamenti. Ti aspettano moltissime sorprese.

Il progetto Jazz è Donna è realizzato da Tolfa Jazz, con il contributo della Susan G. Komen Italia APS. Le attività sono condotte da guide ambientali e dall' associazione La Casa nel Bosco Ets che si occupa di diffondere le pratiche di Forest Therapy ai fini della promozione della salute in natura e della riabilitazione".

