TUTTI I PROGETTI PNRR MONITORATI QUOTIDIANEMENTE DAI MINISTERI SU PIATTAFORME EUROPEE . GLI UNCI A NON SAPERLO SONO I CONSIGLIERI DÌ CENTRO DESTRA DÌ SANTA MARINELLA

SANTA MARINELLA – «Tutti i progetti del Pnnr, con i quali è in atto o è stata compiuta una progressiva riqualificazione e messa in sicurezza del territorio e della città, si stanno svolgendo nella più assoluta trasparenza e legittimità». Lo afferma il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in risposta a quanto sollevato dai consiglieri di centrodestra. «Come sempre, purtroppo, dalla minoranza di centro destra , che non sa, forse, come giustificare quei 10 anni di loro amministrazione, nel corso dei quali hanno portato Santa Marinella nel baratro, e non solo economico, arrivano dichiarazioni false ma, ancor peggio prive di ogni fondamento – dice il sindaco - Non so cosa intendano dire quando citano , mi si consenta a vanvera, la frase mancata trasparenza. L’unica cosa che dimostrano, è di essere solo all’oscuro delle dovute conoscenze degli iter ministeriali in corso, e questo è molto grave poiché ricoprono la carica di consiglieri comunali e dovrebbero essere più preparati in materia. Devo ricordare loro che, tutti i vari Ministeri, che hanno erogato i fondi Pnrr, monitorano giornalmente tutti i progetti del Piano di Ripresa e Resilienza su piattaforma europea dove, ogni Pubblica Amministrazione , dunque anche il comune di Santa Marinella, inserisce gli atti che vengono quotidianamente controllati. Fino ad oggi non e’ pervenuto alcun segnale o comunicazione di doglianza da parte dei suddetti Ministeri, e questo sta a significare senza ombra di dubbio che la rendicontazione del comune e’ corretta. Ai consiglieri di minoranza darei solo un semplice consiglio ; li invito infatti a leggere meglio il sito del comune li sprono a leggere gli atti e documentarsi con le leggi e norme stabilite da Pnrr. Gli atti sono pubblici da sempre , quindi a disposizione per essere studiati e nel caso, osservati, ma non certo all’interno del Comune, ma come ho avuto modo di spiegare nelle piattaforme ministeriali deputate . Scaricare sempre accuse, facendo illazioni gettando ombre su tutto, certo non giova a Santa Marinella ne tantomeno a chi tali illazioni le diffonde poiché è evidente che sono figlie dell’ ignoranza . Ovvero di consiglieri che ignorano nome e leggi.»

© RIPRODUZIONE RISERVATA