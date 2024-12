SANTA MARINELLA – Dopo i momenti di stupore e della rabbia per le condizioni in cui versano le strutture antiche del castello di Santa Severa, il sindaco Pietro Tidei ha inviato ieri una mail alla segreteria del presidente della Regione Lazio Rocca, dove richiede una visita congiunta all’antico maniero della frazione santamarinellese.

«Egregio presidente Rocca – si legge nella missiva - Le scrivo in qualità di sindaco di Santa Marinella, per invitarla a prendere visione dello stato attuale del castello di Santa Severa, in particolare, a seguito del recente crollo avvenuto all’interno della struttura».

« Riterrei che un sopralluogo congiunto, offra l'opportunità di constatare sul posto le criticità che affliggono il monumento e discutere delle possibili soluzioni per garantirne la conservazione e la sua valorizzazione attraverso i nuovi futuri programmi - scrive Tidei - Sono convinto che la Sua sensibilità verso le tematiche del nostro territorio, possano fare la differenza per il futuro di questo monumento. Confido in una Sua positiva risposta”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA