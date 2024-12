SANTA MARINELLA – “La maggioranza voterà a favore della mozione sulla tutela della chiesa e del parco dei Frati minori conventuali di Santa Severa. Questo, a conferma della volontà di salvaguardia dell'ambiente contro ogni tipo di cementificazione sempre perseguita da questa amministrazione».

Questo il commento del sindaco Tidei che ha assicurato che la sua giunta non darà in pasto a privati la possibilità di trasformare un luogo di culto in un residence.

“La giunta e la maggioranza – continua il sindaco - hanno concluso l’esame della mozione sull’area di Santa Severa dove sorgono la chiesa, il convento e il parco, divenute un’area oggetto delle mire edilizie di una società a responsabilità limitata. Al termine della disamina, la maggioranza ha deciso a favore della tutela e della salvaguardia della zona che tornerà ad essere non edificabile. Per questo motivo, voterà la mozione con accluso schema di delibera di variazione della destinazione d’uso, presentata da alcuni consiglieri della minoranza di centrodestra tra cui Fiorelli, Fantozzi e Fratturato e di sinistra Di Liello”.

“Finalmente - conclude Tidei - da una parte della minoranza, oggi in consiglio comunale, è pervenuta una proposta concreta. Mi chiedo, come mai i consiglieri Roberto Angeletti e Alina Baciu non l’hanno firmata? C’hanno forse qualche interesse da difendere?”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA