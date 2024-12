SANTA MARINELLA – Ieri mattina, il sindaco Pietro Tidei ha portato a termine il consueto giro di visite nelle scuole della città, iniziato lunedì scorso, primo giorno dell’anno scolastico. Come ogni anno, il primo cittadino, si reca nelle classi delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di ogni grado. Ieri, insieme alle delegate alla pubblica istruzione Sonia Cervellin e Ileana Giacomelli, il Sindaco, ha voluto portare i saluti agli alunni dell’Istituto Santa Maria del Bambino Gesù, dove è stato accolto dalla direttrice Suor Pina e dalle insegnanti.

“E’ per me sempre una bella occasione incontrare gli alunni delle nostre scuole e trascorrere qualche momento di riflessione con i ragazzi più grandi e qualche momento di gioco con i più piccoli, che sono sempre i più spontanei e affettuosi - ha detto Tidei - a loro, alle famiglie e al corpo docente, auguro buon lavoro e buon anno scolastico, sottolineando ancora la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a recepire le loro richieste e a supportare le proposte e i progetti che vorranno proporre per completare l’offerta formativa degli studenti”. Durante la visita all’istituto parificato, il Sindaco e le delegate, hanno potuto osservare i bambini alle prese con i primi giorni di scuola, soprattutto i piccolini della scuola dell’infanzia che in questi giorni stanno facendo inserimento. Al secondo piano dell’edificio, il Sindaco, è stato accolto dagli alunni della primaria, dalla classe prima e alla quinta, che hanno rivolto domande e curiosità al primo cittadino. La visita all’Istituto del Carmelo si è conclusa al teatro e nel giardino con la promessa del Sindaco Tidei e Suor Pina di una più ampia partecipazione della scuola agli eventi e alle iniziative della città e una più stretta collaborazione con l’amministrazione comunale.

