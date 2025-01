SANTA MARINELLA – “Apprendiamo che Tidei ha ormai abiurato le sue radici di sinistra e attribuisce, non a caso, questo aggettivo all'opposizione. Che le sue politiche avessero ben poco a che fare con i valori espressi dai movimenti progressisti e di sinistra non avevamo dubbi da tempo, ma così diventa più chiaro per tutti che la sua è ormai un’amministrazione di centro-destra”. A dirlo è il direttivo di Coalizione Futuro che risponde alle esternazioni del sindaco Tidei. “Per quanto riguarda il suo giudizio sulla consigliera Di Liello – continua Coalizione Futuro - viene francamente da ridere, perché detto da un politico che dice di fare riferimento ad un partito che più volte lo ha criticato, fino a prenderne ufficialmente le distanze sul tema folle della nuova mini provincia di Fiumicino. Resta davvero incredibile come Tidei non si renda conto di avere annunciato tutto ed il suo contrario e di come pretenda che le sue promesse e annunci abbiano ancora un seguito. La nostra critica nei suoi confronti è ideologica sicuramente, perché non condividiamo le sue azioni politiche, ma anche molto concreta visto che il tasso di serenità e fiducia della nostra cittadina, primario criterio di misura cui un Sindaco capace dovrebbe attenersi, è crollato sotto i suoi continui, scomposti e irrispettosi attacchi gratuiti, le sue risposte villane ai cittadini che osano chiedere conto di qualcosa, la sua rovinosa tendenza alla provocazione e l’assoluto disprezzo delle regole con cui gestisce l’ordinario e lo straordinario”.

