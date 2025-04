CIVITAVECCHIA – Alle ore 10 di questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di un casale in zona Polveriera, su via Braccianese Claudia. A bruciare, in particolare, era il tetto dell’edificio. Gli uomini della Bonifazi, giunti immediatamente sul posto, hanno cominciato le operazioni di spegnimento grazie all'ausilio dell'autoscala AS17 e scala italiana. La rapidità di esecuzione, utilizzando tecniche SAF, lavoro su corda di sicurezza, ha fatto si che le fiamme non coinvolgessero l'intero casale.

Una volta estinto l'incendio gli uomini della Bonifazi hanno svolto una minuziosa opera di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata. Non si è registrato nessun ferito, le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale.