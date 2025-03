CERVETERI – Ha minacciato i passanti, armato di coltello, terrorizzando persino i bambini e i passeggeri di un autobus del trasporto locale. Dopo giorni di tensioni in mezzo alla strada sia a Cerveteri che a Ladispoli, ieri mattina è stato definitivamente bloccato da carabinieri e agenti del commissariato di via Vilnius. Alla fine i poliziotti lo hanno immobilizzato e ricoverato. È una situazione complicata da gestire con tantissime segnalazioni dei residenti in questo periodo per le condizioni psichiche dell’uomo. «Ha minacciato mio figlio e i suoi compagni mettendo pure un coltello alla gola di una ragazzina», è il commento di una mamma. A dire il vero alcuni cittadini hanno iniziato ad attivarsi per arginare le azioni di questa persona. E la sindaca ha rassicurato. «Cari concittadini – è quanto scritto pubblicamente da Elena Gubetti -, sono a conoscenza delle preoccupazioni che si sono diffuse in queste ore riguardo alla presenza di un soggetto che si aggira nel territorio, causando timore per alcuni comportamenti che mette in atto tra i cittadini. Voglio rassicurarvi che la situazione è sotto attento monitoraggio delle forze dell'ordine, dell'Asl, del Comune e della Procura». L’uomo sarebbe in lista d’attesa per una struttura clinica Rems, ovvero Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. «Abbiamo già attivato tutte le misure necessarie – prosegue Gubetti - per tutelare la comunità e stiamo operando con le forze dell’ordine per gestire al meglio la situazione. Vi invito a mantenere la calma, a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto alle autorità competenti e a fidarvi del lavoro che stiamo svolgendo per la sicurezza di tutti. Vi terrò aggiornati sugli sviluppi. La vostra sicurezza è la nostra priorità». C’è comunque preoccupazione perché dopo il ricovero potrebbe essere dimesso nuovamente e, come già accaduto tantissime altre volte, tornare a minacciare i cittadini.

