CIVITAVECCHIA – Urla sovraumane, minacce alle infermiere e alle dottoresse (solo personale femminile presente in quel momento) proprio nel giorno della Festa della Donna, pazienti terrorizzati. Questa notte, presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia è stato trasportato dal 118 un uomo di 37 anni in evidente stato di alterazione da abuso di alcol che ha anche colpito e infranto una porta in vetro dell’accesso al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Civitavecchia che hanno denunciato l’uomo per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato.