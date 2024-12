TOLFA - La sindaca del comune di Tolfa, Stefania Bentivoglio, ha emesso in questi giorni un'ordinanza per la manutenzione dei terreni incolti. L'ordinanza è rivolta ai proprietari di terreni incolti, aree agricole, aree verdi urbane e giardini, nonchè per i responsabili di strutture ricettive artigianali e commerciali con aree pertinenziali. È necessario provvedere al taglio di piantumazione e siepi che sconfinano su strade causando intralcio e disturbo, se non addirittura reale pericolo e questi interventi dovranno ripetersi durante la stagione estiva per mantenere in ordine e senza rischi le aree oggetto di pulizia.

Con ordinanza sindacale numero 73 del 20 maggio scorso la sindaca Stefania Bentivoglio ha, quindi, disposto l'obbligo per i proprietari dei terreni di "condurli in buono stato di manutenzione garantendone la pulizia per il decoro urbano, la sicurezza stradale, l'igiene pubblica e per ridurre al minimo il rischio di incedi".