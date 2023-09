CIVITAVECCHIA – «Se abbiamo avuto paura? Abbastanza. Ma per fortuna stiamo tutti bene». Sono le prime parole di Cesare Muzi, il presidente della Coser Sport che con la sua famiglia ed altri amici di Civitavecchia, sei in tutto, sono a Marrakech, in Marocco, pronti ormai per fare rientro in Italia. Questa notte, attorno alle 23, la zona è stata colpita da un devastante terremoto di magnitudo 7: oltre mille i morti ed altrettanti i feriti, molti gravissimi. Macerie ovunque, palazzi sgretolati in pochi secondi. Il gruppo di civitavecchiesi si trovava in un ristorante di Marrakech, nella città nuova. «Abbiamo sentito una fortissima scossa di terremoto – ha raccontato Muzi – e siamo subito usciti, insieme a tutti gli altri clienti, camerieri, proprietari: tutti in strada».