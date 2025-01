SANTA MARINELLA – «La Lega Salvini Premier di Santa Marinella non può fare a meno di esprimere una legittima preoccupazione di fronte all’incredibile stallo che segna i lavori di riqualificazione della Terrazza Giuliani, una questione che, come ben sappiamo, è stata solennemente elevata a priorità assoluta dalla consigliera di maggioranza Maura Chegia”.

A parlare è il rappresentante locale della Lega Maddaloni.

“Ora che è trascorso un periodo sufficiente per fare il punto sulla situazione e per promuovere interventi concreti – continua - ci chiediamo che fine hanno fatto le promesse e i progetti annunciati con tanta enfasi? Ricordiamo, con un sorriso ironico, che la consigliera aveva addirittura dichiarato di essere disposta a legarsi fisicamente per accelerare l’avvio dei lavori, ben consapevole delle lentezze che caratterizzano l’amministrazione di cui fa parte. A questo punto la domanda sorge spontanea, ha già trovato le catene? O forse sta aspettando che arrivino direttamente da un fornitore di fiducia? La cittadinanza, sinceramente, non ha bisogno di promesse da campagna elettorale o di giri di parole. La gente chiede risposte chiare, precise e soprattutto concrete. È giunto il momento di fissare una data certa per l’inizio dei lavori e dimostrare, finalmente, con i fatti, la volontà di portare a termine quanto annunciato».

