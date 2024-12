SANTA MARINELLA – Continua il dibattito a distanza tra la maggioranza che governa la Perla del Tirreno e le opposizioni, in merito alla famosa rampa di via Giuliani.

In un post, la delegata Maura Chegia, afferma che, «in merito alla terrazza di Largo Giuliani, certamente non è andata per il verso giusto. Però, a giorni, riprenderanno i lavori e, finalmente, tornerà alla disponibilità dei cittadini. Gli intoppi o gli errori sono di chi fa le cose, certamente chi sta con le mani in mano non sbaglia mai. Aggiungo che, fino a tre anni fa, era un buio parcheggio selvaggio. Infatti, con Andrea Amanati provvedemmo a pedonalizzarla e si riuscì anche a illuminarla. Ora è inguardabile, ma tornerà più bella di prima. Se volete, chiedo anche scusa per l'attuale scempio, non seguito abbastanza, se serve a placare gli animi, l'importante è che i lavori stiano per riprendere”.

Di rimando, gli risponde su Facebook la consigliera comunale di Fratelli D’Italia Alina Baciu.

«Sono contenta che, anche se formalmente in questo momento non fa parte della maggioranza, sia in grado di dare pubblicamente delle informazioni che l'opposizione tutta ha chiesto attraverso la presentazione di una interrogazione più di sette mesi fa – scrive Baciu - precisamente il 13 luglio del 2023. Circostanza che è una ulteriore conferma del senso delle istituzioni del primo cittadino e che è tra i primi punti delle motivazioni alla mozione di sfiducia. Detto questo, approfitto per chiedere alla Chegia alcune delucidazioni, vista la sua disponibilità. Ci sa dire la data almeno indicativa della ripartenza dei lavori? Ci può dire se c'è una variante al progetto e se si farà una gara o un affidamento diretto? Il nuovo architetto chi sarà, visto che il precedente ha rinunciato? Quale sarà la ditta incaricata a continuare il completamento dei lavori? Quella iniziale ha rinunciato, poi è stata data a Lo Monaco, sarà lui a finire? Chegia dice che i lavori sono stati bloccati dalla Sovrintendenza. Per caso è successo perchè i permessi o i nullaosta sarebbero dovuti arrivare prima dell'inizio dei lavori, iniziati invece successivamente all'ordinanza a firma del sindaco? In virtù della forte pendenza, molti cittadini si chiedono se dietro quella rampa presentata come necessaria per i disabili, in realtà non ci sia che una semplice discesa per i mezzi meccanici e carrelli delle imbarcazioni”.

