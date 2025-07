CIVITAVECCHIA – Un tranquillo mercoledì mattina si è trasformato in teatro di violenza urbana nel pieno centro cittadino.

Intorno alle 9, in Largo Monsignor D'Ardia, un giovane di circa 25 anni sarebbe stato avvicinato da un uomo sulla cinquantina che avrebbe tentato di strappargli dal collo una catenina d’oro.

Secondo quanto ricostruito da testimoni presenti sul posto, il ragazzo avrebbe reagito con prontezza, ingaggiando una colluttazione con l’altro uomo. La scena si è consumata a pochi passi dalla zona della Madonnina, in un momento della giornata in cui l’area è particolarmente frequentata da cittadini, pendolari e studenti.

La lite, nata tra i due, in pochi istanti è degenerata, trasformando Largo Monsignor D’Ardia in un caotico campo di battaglia urbano, sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Provvidenziale l’intervento della Polizia locale, attirata dal trambusto.

All’arrivo degli agenti, i partecipanti alla zuffa si sono dati alla fuga, ma gli operatori sono riusciti comunque a identificare i due soggetti coinvolti, conducendoli successivamente al Comando di via Braccianese Claudia per gli accertamenti del caso.

Sui successivi sviluppi della vicenda, però, regna il silenzio.

La Polizia locale, che ha avviato le indagini per ricostruire i dettagli dell’accaduto, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, mantenendo il più stretto riserbo.

Intanto, la comunità resta scossa per l'accaduto, che riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree centrali della città. In molti chiedono un maggiore presidio delle forze dell’ordine e un rafforzamento della videosorveglianza, soprattutto in zone come Largo Monsignor D'Ardia, spesso crocevia di giovani e famiglie.

Le indagini sono in corso.

Resta da chiarire se il tentato scippo sia stato un gesto isolato o parte di un fenomeno più ampio che merita attenzione e interventi mirati.