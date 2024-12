CIVITAVECCHIA – Inizialmente si era pensato a una maxi rissa con tanto di partecipanti armati, a conti fatti però, quanto accaduto giovedì pomeriggio alla Marina, potrebbe essere stato un semplice diverbio tra due persone senza fissa dimora con un probabile tentativo di rapina a monte. Saranno state le urla dei due litiganti a indurre i passanti a credere che potesse trattarsi di una mega rissa, o forse il fatto che alla fine un’arma è scappata fuori davvero nel corso del diverbio. Al loro arrivo sul posto i Carabinieri hanno riportato l’ordine e si sono subito messi al lavoro per cercare di ricostruire l’accaduto. «Ha cercato di portarmi via lo zaino - avrebbe dichiarato l’uomo ascoltato dai militari dell’Arma - io mi sono solo difeso». Solo che per farlo avrebbe tirato fuori una sorta di piccozza da alpinista, particolare sul quale i Carabinieri stanno facendo luce in queste ore. Nella giornata di ieri l’uomo si è presentato in caserma per denunciare il tentativo di rapina subito alla Marina e i militari hanno preso atto delle sue dichiarazioni, trasmettendo gli atti all’Autorità giudiziaria. La presenza in zona delle telecamere di videosorveglianza dovrebbe consentire ai Carabinieri di chiudere il caso nel giro di poche ore.