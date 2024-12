LADISPOLI - «Erano in tre, due già nel giardino di casa di mia cognata e uno pronto al volante di una Toyota Cross di colore bianca». Furto sventato al Cerreto, ed è il secondo in poco tempo, dai cittadini. Dopo il meccanico Giuseppe Esposito, che tra vicolo Sanguinara e via Ancona ha inseguito uno dei due malviventi che aveva razziato alcuni appartamenti nella zona, facendolo di fatto arrestare dai carabinieri, è la volta di Oberdan Scotti, ex direttore sportivo e attuale collaboratore dell’Academy Ladispoli. Il dirigente era in giro a passeggio con la bicicletta quando ha notato uomini sospetti nell’area esterna dell’abitazione. «C’è stata una colluttazione – ammette Scotti – ero pure riuscito ad afferrarlo, mi sembrava intorno ma alla fine è riuscito a raggiungere gli altri. Poi si sono definitivamente allontanati con una macchina bianca. Erano giovani, sulla ventina, lo avrei bloccato volentieri fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Ho presentato subito denuncia alla caserma dei carabinieri di Ladispoli». Su quanto accaduto in pieno giorno in via Praga, nel quartiere residenziale Cerreto, indagano ora i militari della stazione locale.

Ladri scatenati in città anche in pieno giorno solo che ultimamente gli abitanti trovano anche degli “angeli custodi” in più che come sentinelle non si girano dall’altra parte ma cercano di opporsi ai furfanti.

