Nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio attuati dalla Compagnia di Civita Castellana, i carabinieri della stazione di Faleria hanno denunciato un uomo per il porto abusivo di arma bianca. Alla guida di un veicolo, è stato sottoposto ad accertamenti da cui è emersa che nascondeva nello sportello dell’aut di un coltello a serramanico, con lama a punta della lunghezza di 21,5 centimetri, che è stato sequestrato. Successivamente, i controlli si sono concentrati nel comune di Calcata, dove due giovani sono stati sorpresi dalla pattuglia mentre cercavano di disfarsi di uno zainetto contenente tutto il materiale per il consumo di cannabinoidi (filtrini, cartine, tabacco tritato), nonché un pezzo hashish. I due, residenti in un comune a nord di Roma, sono stati segnalati alla prefettura e a carico del conducente del veicolo è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. L’altro giovane, minore di anni 18, è stato affidato al padre, sopraggiunto sul posto.