Ha cocaina in auto e per sottrarsi al controllo dei carabinieri scappa e fa un frontale con l’auto dei militari. E’ accaduto a Grotte di Castro. Protagonista un 55enne, residente nella provincia di Grosseto.

Durante un controllo alla circolazione stradale i carabinieri hanno fermato un’auto condotta da un uomo, con una donna a bordo. Fin da subito, l’uomo ha destato sospetti per l’atteggiamento nervoso e le risposte contraddittorie ed evasive fornite alle domande dei militari. Considerata la situazione poco chiara e temendo che i soggetti controllati potessero essere dei ladri, i carabinieri hanno deciso di seguire l’auto a distanza che, poco dopo, è giunta in una località boschiva nota per lo spaccio di stupefacenti, sita sulla strada comunale di Castel Giorgio. Ritenendo potesse essere in corso una cessione di sostanze stupefacenti, i militari hanno raggiunto il veicolo e intimato all’uomo di arrestare la corsa. Mentre i due carabinieri, scesi dall’auto, si avvicinavano al veicolo, l’uomo ha tentato di darsi alla fuga accelerando in modo così improvviso e violento da collidere frontalmente con l’auto di pattuglia. La coppia è stata fermata e perquisita. I carabinieri hanno trovato e sequestrato 2,20 grammi di cocaina, suddivisa in dosi di cui i due hanno tentato di disfarsi gettandola a terra. Dopo gli accertamenti sanitari a cura del personale del 118, intervenuto sul posto, l’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, la donna è stata segnalata alla Prefettura di Viterbo per possesso per uso personale di sostanze stupefacenti.