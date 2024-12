LADISPOLI – Intervento provvidenziale ieri sera della Polizia di Stato in via Ancona, nei giardini centrali, che ha bloccato un cittadino indiano con l’accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una bimba di 7 anni. L’uomo, prima dell’arrivo della volante del commissariato di via Vilnius, diretto dal dirigente e vicequestore Paolo Delli Colli, ha rischiato di essere linciato dalla folla: è stato denunciato a piede libero.

