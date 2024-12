CERVETERI - Giugno è stato un mese critico per gli operatori turistici di Cerveteri e Ladispoli. Colpa delle condizioni meteo che si sono rilevate beffarde.

Balneari, ristoratori e albergatori hanno ricevuto un 15% di persone in meno rispetto al giugno dello scorso anno.

Nei week end il tempo "ballerino" ha creato non pochi problemi.

Presenze in ribasso che hanno influito anche nei settori dell'agroalimentare.

«È chiaro che se gli stabilimenti e i ristornati non lavorano, siamo i primi a subirne le conseguenze - ha detto Gianluca Di Lauro , direttore Cooperativa Testa di Lepre - Da noi si riforniscono molti ristoranti del territorio e devo dire che la flessione c'è stata. Non è soltanto colpa del tempo, ma a pesare è stato anche il portafoglio: le famiglie sono impegnate a sostenere spese importanti. Dai mutui alla gestione della casa».

Nelle località del territorio dove sono presenti molti agriturismi è stato un giugno molto difficile.

«Non abbiamo lavorato come gli anni passati. Non credo sia da addebitare al tempo - ha detto Roberto Eufemi -Speriamo in un luglio caldo sotto ogni punto di vista».

