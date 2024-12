SANTA MARINELLA – Un singolare incidente, ha bloccato per diverse ore la viabilità ferroviaria tra Roma e Civitavecchia. Dopo un passaggio di una tromba d’aria, un telone, si è sollevato da una struttura metallica ed è andato a finire sui fili dell’alta tensione della tratta Santa Severa Santa Marinella paralizzando di fatto la circolazione dei treni.

Il macchinista di un treno di passaggio, ha fermato il convoglio per sicurezza, non sapendo di cosa si trattasse. Sono state allertate le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso come la Polfer, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e la Croce Rossa con tanto di automedica.

Questo perché si voleva accertare che non ci fosse nessuno ferito dal volo del telone. Diversi i treni coinvolti come comunicato da Trenitalia, i treni 12539, 12514 e 12516 e sono stati richiesti dei bus”. Dalle 11.50 di ieri, sulla linea Roma – Grosseto, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per accertamenti tecnici sulla linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria, i treni hanno subito rallentamenti, variazioni e cancellazioni. Le primissime notizie segnalavano un paracadutista (forse in esercitazione militare) che nello scendere si era impigliato sulla linea ed era stato preso in pieno dal treno. Notizia fortunatamente non confermata. Il motivo del blocco della circolazione ferroviaria è stato poi accertato fosse dovuto ad un telone a copertura di un capannone finito sulla linea elettrica di alimentazione dei treni a seguito di una tromba d’aria che si è abbattuta nell’entroterra di Santa Severa. La circolazione ferroviaria tra Civitavecchia e Santa Severa sin dalle 11.40 circa ha subito forti rallentamenti. Dalle 14,50 la circolazione ferroviaria sulla linea Roma-Grosseto è stata rallentata in particolare tra S. Severa e Civitavecchia con rallentamenti fino a 120 minuti. Sul posto i tecnici di Rfi per gli accertamenti del caso. «Dalle ore 15:25 - ha poi comunicato Rete ferroviaria italiana - la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea».

©RIPRODUZIONE RISERVATA