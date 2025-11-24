MONTALTO - Venerdì 28 novembre, dalle 18 alle 20, presso il Complesso Monumentale San Sisto (sala piccola), si terrà il convegno “Tecnologia e benessere”, organizzato dall’assessorato alla Cultura con il supporto della Libreria “Il Bianconiglio”. Il seminario è indirizzato a genitori, insegnanti ed educatori per il benessere psicologico e alla sicurezza informatica dei preadolescenti e adolescenti nel mondo digitale. All’evento interverranno l’ingegnere informatico dott. Riccardo Cocozza e lo psicologo ed esperto in neuroscienze dott. Fabio Tazzari. «L’incontro - spiega l’assessore alla Cultura Annamaria Fabi - mira a fornire strumenti pratici e conoscenze approfondite per affrontare le sfide e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla tecnologia, garantendo un sano sviluppo psicologico. L’obiettivo è quello di costruire, attraverso la formazione, ambienti digitali più sicuri ed equilibrati per le nuove generazioni».

